Сенаторы одобрили закон о праве президента продлить пребывание на службу главы Следкома

На заседании в среду Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий продлить срок службы председателя Следственного комитета России после достижения им 70-летнего возраста, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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