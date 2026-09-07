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Царьград

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Узелковый дерматит у скота - животных отправляют на убой. Чем опасна болезнь и есть ли другое решение? Ответ ветврача

Узелковый дерматит у скота - животных отправляют на убой. Чем опасна болезнь и есть ли другое решение? Ответ ветврача

В Иркутской области животных отправляют на убой. Объявленная причина – узелковый дерматит у скота. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, чем опасна эта болезнь и есть ли альтернативное решение кроме массового умерщвления животных.

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