Узелковый дерматит у скота - животных отправляют на убой. Чем опасна болезнь и есть ли другое решение? Ответ ветврача

В Иркутской области животных отправляют на убой. Объявленная причина – узелковый дерматит у скота. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, чем опасна эта болезнь и есть ли альтернативное решение кроме массового умерщвления животных.