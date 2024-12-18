«Яндекс» создал компанию «Рободоставка», которая займётся доставкой еды и т...

«Яндекс» создал компанию «Рободоставка», которая займётся доставкой еды и товаров беспилотными автомобилями и роверамиРоссийское юрлицо «Яндекса» — ООО «Технояк» — учредило 16 декабря ООО «Рободоставка» с уставным капиталом 10 000 рублей.
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