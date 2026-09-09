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MKV3 впервые заблокировало транспорт меди, ослабив бактерии и рак

MKV3 впервые заблокировало транспорт меди, ослабив бактерии и рак

Учёные из Университета Миссури идентифицировали первое химическое вещество, способное блокировать ключевой тип белков, управляющих транспортом меди в клетках.

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