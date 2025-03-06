Тайное стало явным: Бен Аффлек возобновил свой роман с Дженнифер Гарнер

Актер не смог сдержать своих нежных чувств к экс-супруге на публике Бен Аффлек светится от счастья рядом с Гарнер LEGION-MEDIAХотя за последнюю пару лет экс-супругов Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер все чаще видели вместе, считалось, что их связывают чисто дружеские отношения, подкрепленные, к тому же, их совместной опекой над тремя общими детьми.
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