Подпольщик Лебедев: ВСУ напечатали для мобилизованных присягу с ошибками

Новобранцам одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) напечатали присягу с ошибками. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на сообщение мобилизованного из Харькова.
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