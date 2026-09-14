Novo Nordisk changes name to ‘Novo,’ updates strategy

Novo Nordisk announced Monday that it is rebranding itself as "Novo" along with updating its corporate culture as it competes with Eli Lilly.
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