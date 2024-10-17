Начали обгладывать ее: директор "Тайгана" – о нападении львов на сотрудницу

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лина любимцева

Этих львов НУЖНО УСЫПИТЬ!! Львов-людоедов посетители камнями забросают!! УБЕРИТЕ ИХ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!! Почему люди должны ходить и "любоваться" людоедами?!! А если не усыпят - В ГНОР ЭТОТ "САФАРИ-ПАРК"... Пусть львы уже сожрут самих хозяев этого борделя!! Потому, что не будет посетителей, не будет и денег, чтобы кормить этих людоедов. Будут кормить начальством и хозяевами...