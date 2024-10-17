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Начали обгладывать ее: директор "Тайгана" – о нападении львов на сотрудницу

Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков в беседе с РЕН ТВ раскрыл подробности нападения львов на сотрудницу Леокадию Перевалову.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Этих львов НУЖНО УСЫПИТЬ!!  Львов-людоедов  посетители камнями забросают!! УБЕРИТЕ ИХ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!! Почему люди должны ходить и &quot;любоваться&quot; людоедами?!! А если не усыпят - В ГНОР ЭТОТ &quot;САФАРИ-ПАРК&quot;... Пусть львы уже сожрут самих хозяев этого борделя!! Потому, что не будет посетителей, не будет и денег, чтобы кормить этих людоедов. Будут кормить начальством и хозяевами...
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