"Кордиант" рекомендует сменить шины при +7 градусах для безопасности

Технический эксперт Олег Марков из "Кордиант" советует менять летние шины на зимние при установлении температуры +7°C в течение трёх дней подряд.
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