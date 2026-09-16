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Царьград

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"Кордиант" рекомендует сменить шины при +7 градусах для безопасности

"Кордиант" рекомендует сменить шины при +7 градусах для безопасности

Технический эксперт Олег Марков из "Кордиант" советует менять летние шины на зимние при установлении температуры +7°C в течение трёх дней подряд.

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