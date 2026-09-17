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Марин Ле Пен: Франция больше не может финансировать Украину

Марин Ле Пен: Франция больше не может финансировать Украину

Глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала La Chaîne Info (LCI), что Франция в текущих условиях не в состоянии продолжать финансовую помощь Украине в прежнем объёме.

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