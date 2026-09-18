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«После Колчака и Поддубного — в банки и лотереи?»: Александр Михайлов о съемках коллег в рекламе

«После Колчака и Поддубного — в банки и лотереи?»: Александр Михайлов о съемках коллег в рекламе

81-летний народный артист Александр Михайлов не стал сглаживать углы и прямо высказался о действиях своих известных коллег — Константина Хабенского, Михаила Пореченкова и Сергея Безрукова.

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