Стало известно, кто открыл стрельбу на вокзале в Воронежской области

В городе Россошь Воронежской области мужчина открыл огонь по людям на вокзале. Работник магазина на привокзальной площади, которая стала свидетелем происшествия, поведала о событиях, произошедших до стрельбыВ городе Россошь Воронежской области мужчина открыл огонь по людям на вокзале.