Стало известно, кто открыл стрельбу на вокзале в Воронежской области

В городе Россошь Воронежской области мужчина открыл огонь по людям на вокзале. Работник магазина на привокзальной площади, которая стала свидетелем происшествия, поведала о событиях, произошедших до стрельбыВ городе Россошь Воронежской области мужчина открыл огонь по людям на вокзале.
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