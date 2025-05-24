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Стало известно, кто открыл стрельбу на вокзале в Воронежской области

Стало известно, кто открыл стрельбу на вокзале в Воронежской области

В городе Россошь Воронежской области мужчина открыл огонь по людям на вокзале. Работник магазина на привокзальной площади, которая стала свидетелем происшествия, поведала о событиях, произошедших до стрельбыВ городе Россошь Воронежской области мужчина открыл огонь по людям на вокзале.

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