Как проект "Лето в Москве" преобразит столичные бульвары

Жителей русской столицы ждёт насыщенное лето в рамках масштабного городского проекта.В ближайшие дни в русской столице появятся открытые культурные пространства в рамках масштабного городского проекта "Лето в Москве".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии