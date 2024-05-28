«Разрушительную» засуху в этой стране назвали угрозой голода для миллионов людей

Министр окружающей среды предупредил, что сильная засуха в Замбии грозит голодом миллионам людей, длительным отключением электроэнергии и разрушением социальной структуры и экономики страны, что является предвестником того, что ожидает регион по мере обострения климатического кризиса.
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