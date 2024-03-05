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Крупнейший американский самолёт-разведчик США сутки летал у Крыма и Краснодарского края

Крупнейший американский самолёт-разведчик США сутки летал у Крыма и Краснодарского края

Вчера 4,9K прочитали Американский беспилотный самолёт-разведчик, пролетевший над акваторией Чёрного моря, следил за побережьем Крыма и Краснодарского края в течение двух дней.

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Комментарии
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Лев Добрый
Я думаю, что пиндо-сранцы моментально сбили бы наш беспилотник!👀😜👈🤠
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13 час.

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