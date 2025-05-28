«А потом кто-то провалится»: наглые автомобилисты продавили люк на тротуаре во Владивостоке‎

Жители микрорайона Патрокл во Владивостоке пожаловались на автомобилистов, нарушивших ПДД. Не желавшие стоять в пробке водители предпочли объехать пробку прямо по тротуару и продавили люк, сообщает PRIMPRESS.
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