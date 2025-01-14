Собянин рассказал, как инновационные технологии меняют здравоохранение Москвы

Столичная медицинская система переживает модернизацию В московских медицинских учреждениях активно применяются передовые строительные технологии, что способствует повышению качества и безопасности медицинской помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии