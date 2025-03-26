Официально: Вахитов подерется с Верховеном на турнире Glory 100

Поединок состоится 14 июня в Нидерландах и пройдет за титул чемпиона организации в тяжелом весе. Вахитов возвращается в кикбоксерскую лигу после увольнения в июне-2022 – тогда Glory рассталась со всеми российскими бойцами из-за политической обстановки.
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