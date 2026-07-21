РКЦ: оптический метод выявил электронный кристалл без магнитного поля

Физики из Российского квантового центра, Университета ИТМО и Московского физико-технического института впервые наблюдали вигнеровский кристалл в двумерном материале без применения сверхсильных магнитных полей.
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