Минобороны отчиталось об уничтожении 559 дронов над Россией за ночь

Силы ПВО сбили 559 беспилотников над Россией минувшей ночью, отчиталось Минобороны. В частности, над Ростовской областью за ночь уничтожили около 100 дронов, там загорелась трава и было повреждено остекление теплиц на агропредприятии, сообщил Слюсарь.
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