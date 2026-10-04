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Минобороны отчиталось об уничтожении 559 дронов над Россией за ночь

Минобороны отчиталось об уничтожении 559 дронов над Россией за ночь

Силы ПВО сбили 559 беспилотников над Россией минувшей ночью, отчиталось Минобороны. В частности, над Ростовской областью за ночь уничтожили около 100 дронов, там загорелась трава и было повреждено остекление теплиц на агропредприятии, сообщил Слюсарь.

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