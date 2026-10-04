Минобороны отчиталось об уничтожении 559 дронов над Россией за ночь

Силы ПВО сбили 559 беспилотников над Россией минувшей ночью, отчиталось Минобороны. В частности, над Ростовской областью за ночь уничтожили около 100 дронов, там загорелась трава и было повреждено остекление теплиц на агропредприятии, сообщил Слюсарь.