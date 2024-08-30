Бывший футболист московского «Локомотива» призвал ВСУ к убийствам мирного населения Курской области, где живет его мама Юлия СоколоваАлександр Алиев, который сделал первые спортивные шаги в Курске, обратился к нацистам и попросил, чтобы они убивали как можно больше мирных жителей Курской области.