После падения Украины на антироссийскую войну погонят граждан Германии. Об этом газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».