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Политнавигатор

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Следующей после Украины на убой пустят возродившую нацизм Германию

Следующей после Украины на убой пустят возродившую нацизм Германию

После падения Украины на антироссийскую войну погонят граждан Германии. Об этом газеты парламентского собрания Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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