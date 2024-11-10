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Нищета, русские предки и встреча с Путиным. Леонардо Ди Каприо — 50. Как он стал одним из лучших актеров мира?

Нищета, русские предки и встреча с Путиным. Леонардо Ди Каприо — 50. Как он стал одним из лучших актеров мира?

11 ноября одному из самых знаменитых голливудских актеров Леонардо Ди Каприо исполнилось 50 лет. Актер и продюсер, обладатель множества кинонаград, защитник окружающей среды и постоянный герой таблоидов, он стал символом воплощенной голливудской мечты.

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