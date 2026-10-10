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Когда вода решает все: как из одной порции молотого кофе сделать совершенно разные напитки

Когда вода решает все: как из одной порции молотого кофе сделать совершенно разные напитки

Эспрессо, американо, лунго и ристретто – кофейная классика, различают которую единицы. Чем же эти напитки отличаются друг от друга? Готовят их из одного сорта зерна, но время контакта воды с молотым кофе различается.

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