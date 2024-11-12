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Кандидат на пост канцлера ФРГ пообещал выставить РФ ультиматум по Украине

Кандидат на пост канцлера ФРГ пообещал выставить РФ ультиматум по Украине

Ультиматум российскому руководству по украинскому конфликту пообещал предъявить в случае своей победы на выборах кандидат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) на пост канцлера Германии Фридрих Мерц, 10 ноября пишет немецкий журнал Stern.

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