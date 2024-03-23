Карл III заявил, что гордится мужеством Миддлтон, объявившей о своей онкологии

Король Великобритании Карл III выразил свою гордость принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая сообщила о своем онкологическом заболевании Об этом пишет газета Guardian, ссылаясь на представителя Букингемского дворца.
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