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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Золотая лихорадка закончилась”: инди-разработчики рассказали о снижении э...

“Золотая лихорадка закончилась”: инди-разработчики рассказали о снижении э...

“Золотая лихорадка закончилась”: инди-разработчики рассказали о снижении эксклюзивных сделок Game Pass и EGSВ интервью на конференции разработчиков игр, состоявшейся на прошлой неделе в Сан-Франциско, разработчики сенсационных инди-игр Slay the Spire и Darkest Dungeon рассказали, что условия эксклюзивных сделок, на которые некоторые мелкие разработчики в последние годы полагаются… источник.

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