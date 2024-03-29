“Золотая лихорадка закончилась”: инди-разработчики рассказали о снижении э...

“Золотая лихорадка закончилась”: инди-разработчики рассказали о снижении эксклюзивных сделок Game Pass и EGSВ интервью на конференции разработчиков игр, состоявшейся на прошлой неделе в Сан-Франциско, разработчики сенсационных инди-игр Slay the Spire и Darkest Dungeon рассказали, что условия эксклюзивных сделок, на которые некоторые мелкие разработчики в последние годы полагаются… источник.