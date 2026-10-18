Западный берег и сектор Газа: три человека получили ранения в районе Тайбе в провинциях Рамалла и Аль-Бире на Западном берегу 17 октября после того, как израильские поселенцы напали на делегацию французских, бельгийских и польских дипломатов и представителей католиков, которые присоединились к палестинцам во время сбора оливок.
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