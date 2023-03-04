“Они очень опытные бойцы”: эксперт Шурыгин перечислил сильные стороны ВСУ, которые будут использованы в весеннем наступлении

Военный эксперт, публицист и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин перечислил преимущества противника, которыми будет пользоваться командование Вооруженных сил Украины в предстоящем и неоднократно анонсированном весеннем наступлении.
Военный эксперт, публицист и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин перечислил преимущества противника, которыми будет пользоваться командование Вооруженных сил Украины в предстоящем и неоднократно анонсированном весеннем наступлении.
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