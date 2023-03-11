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«Ванкувер» подписал контракт новичка с защитником Кудрявцевым. У 208-го номера драфта 45 очков в 60 играх в OHL

«Ванкувер» подписал контракт новичка с защитником Кириллом Кудрявцевым. Соглашение с 19-летним игроком рассчитано на 3 года.

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