В России захотели разрешить врачам вести онлайн-прием пациентов из дома

По мнению авторов инициативы, это могло бы сделать профессию врача привлекательней, улучшить контроль качества медпомощи и снизить дефицит кадров Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой разрешить врачам вести онлайн-прием вне клиники, пишет "Ъ".
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