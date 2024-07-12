В России захотели разрешить врачам вести онлайн-прием пациентов из дома

По мнению авторов инициативы, это могло бы сделать профессию врача привлекательней, улучшить контроль качества медпомощи и снизить дефицит кадров Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой разрешить врачам вести онлайн-прием вне клиники, пишет "Ъ".