Вид насекомых размером с батарейку впервые замечен в Европе

Вид гигантских ос размером с батарейку был впервые замечен на европейском континенте. Специалисты предупреждают, что осы крайне агрессивны и представляют опасность даже для человека, поскольку их укус причиняет сильную боль, пишет adevărul.
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