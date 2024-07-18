«Девушки орут „гыр-мыр-дыр“». Узбекские мигранты в ужасе от работы вне РФ

ninikooo Митусова

Пусть работают где угодно, только не у нас. Пусть меняют свое правительство- Баев и меняют в своих республиках жизнь к лучшему, их Президенты- зажравшиеся баи, которые только ноют и « доят Россию», может пора им всем кукиш показать?