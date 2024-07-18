«Девушки орут „гыр-мыр-дыр“». . 28-летний Баходир Рахманов из Андижана в прошлом году уехал на работу в Великобританию.
«Девушки орут „гыр-мыр-дыр“». Узбекские мигранты в ужасе от работы вне РФ
Комментарии
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ninikooo Митусова
Пусть работают где угодно, только не у нас. Пусть меняют свое правительство- Баев и меняют в своих республиках жизнь к лучшему, их Президенты- зажравшиеся баи, которые только ноют и « доят Россию», может пора им всем кукиш показать?
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11 час.
АндрейБорков
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7 час.
Sergiy Che
И эти аффторы нацистских камментов мне всё время втирают про "интернационализьм и оппупенную вздрюжьбу народов которую у них воспитывали в их обожаемом Совке?!! Бу-го-га!! 🤣
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1 час.
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