«Плачу»: Ольга Орлова высказалась о помолвке Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым

Ольга Орлова поздравила Ксению Бородину с помолвкой. Певица была рядом с телеведущей и стала свидетелем предложения руки и сердца, которое она получила от Николя Сердюкова в Эрмитаже во время ночной экскурсии.
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