Европейские рынки открыли неделю ростом

Европейские рынки в понедельник начали новую торговую неделю на положительном аккорде. Инвесторы “устали” от неопределенной динамики прошлой недели, закладывая с первого дня и переоценку ожиданий относительно процентной ставки ЕЦБ, после намеков представителей банка о ее снижении.