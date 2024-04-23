Европейские рынки открыли неделю ростом

Европейские рынки в понедельник начали новую торговую неделю на положительном аккорде. Инвесторы “устали” от неопределенной динамики прошлой недели, закладывая с первого дня и переоценку ожиданий относительно процентной ставки ЕЦБ, после намеков представителей банка о ее снижении.
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