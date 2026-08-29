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Царьград

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Анапа ввела запрет на купание 29 августа из-за шторма

Анапа ввела запрет на купание 29 августа из-за шторма

29 августа в Анапе введен запрет на купание из-за шторма и сильного северо-восточного ветра. Пресс-служба администрации предупреждает об опасности, а управление гражданской обороны напоминает о важности соблюдения мер безопасности.

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