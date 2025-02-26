Петербургская полиция скаталась в командировку в Нижний Новгород, чтобы найти любительницу брендовых вещей, лишившую пенсионерку денег.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Петербургская полиция скаталась в командировку в Нижний Новгород, чтобы найти любительницу брендовых вещей, лишившую пенсионерку денег.