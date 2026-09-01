Лукашенко призвал Китай, Россию и Индию к активным инициативам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ШОС+ призвал Китай, Россию и Индию к инициативам, выразив готовность Минска содействовать укреплению ООН и многообразного миропорядка.
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