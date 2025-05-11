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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рапопорт о «Зените»: «Тяжело каждый год побеждать – посмотрите на «Ман Сити». И Семак сейчас перестраивает команду»

Рапопорт о «Зените»: «Тяжело каждый год побеждать – посмотрите на «Ман Сити». И Семак сейчас перестраивает команду»

В субботу петербуржцы одолели махачкалинское «Динамо» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ. — «Зениту» тяжело даются победы.

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