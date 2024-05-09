Побольше наглости, господа ! Люди это любят

Эпическая история двух оскорблений Его Величества Императора. Вот как все началось. В 1766 году в Россию был командирован известный театральный предприниматель Майкл Джордж Медокс преподавать физику и другие точные науки будущему диктатору Павлу I.
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