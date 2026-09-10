Московская биржа вернула утренние торги 27 января 2025 года

Индекс Московской биржи (IMOEX2) сначала снизился на 0,27% до 2 258,01 пункта, но к 07:10 мск вырос на 0,08% до 2 265,92 пункта.
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