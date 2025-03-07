Руководители Китая приняли участие в групповых дискуссиях депутатов ВСНП и членов ВК НПКСК

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Высшие партийные и государственные руководители Китая Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си в четверг приняли участие в групповых дискуссиях в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва и 3-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва.