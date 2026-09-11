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Царьград

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Стоматолог Ахмурзаев объяснил, как быстро избавиться от зубной боли

Стоматолог Ахмурзаев объяснил, как быстро избавиться от зубной боли

Стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев подчеркнул, что при зубной боли полоскания неэффективны. Для облегчения боли следует принять обезболивающее и обратиться к стоматологу.

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