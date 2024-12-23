Праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

Настоящая зима - с белым снегом и морозом, что кусает за щеки, - наверняка, впереди. А пока нам помогло поймать праздничное настроение, участие в параде Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей нашего города Бобруйска.
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