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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

Праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

Настоящая зима - с белым снегом и морозом, что кусает за щеки, - наверняка, впереди. А пока нам помогло поймать праздничное настроение, участие в параде Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей нашего города Бобруйска.

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