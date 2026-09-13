Путин: у РФ нет конфликта с Европой, но ввод её войск на Украину будет означать войну

Ввод на территорию Украины войск стран Европы будет означать войну с Россией. Об этом сообщил журналистам по итогам первого дня трёхдневного рабочего визита в Индию президент РФ Владимир Путин.
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