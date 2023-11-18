Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Внук генерала Де Голля хочет получить гражданство России

Внук генерала Де Голля хочет получить гражданство России

На днях внук генерала Де Голля публично изъявил желание получить гражданство России. Как я уже не раз говорил, последние настоящие европейцы - с нами, несмотря на все давление местных властей, и многие из них готовы даже на окончательный переезд в Россию.

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