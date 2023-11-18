Внук генерала Де Голля хочет получить гражданство России

На днях внук генерала Де Голля публично изъявил желание получить гражданство России. Как я уже не раз говорил, последние настоящие европейцы - с нами, несмотря на все давление местных властей, и многие из них готовы даже на окончательный переезд в Россию.
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