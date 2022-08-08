Мошенницы-фокусницы, превращающие деньги в фантики, орудуют в Приморье

Роковым оказался четверг, 4 августа, для 76-летней жительницы Уссурийска. На улице ей встретилась женщина, которая представилась целительницей-ведуньей, а на поверку оказалась фокусницей.
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