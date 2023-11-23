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Ромеро о победе Аргентины на «Маракане»: «Продолжаем писать историю. В Бразилии всегда одно и то же, в очередной раз запятнали футбол»

Ромеро о победе Аргентины на «Маракане»: «Продолжаем писать историю. В Бразилии всегда одно и то же, в очередной раз запятнали футбол»

Также защитник команды отреагировал на беспорядки, из-за которых начало матча квалификации ЧМ-2026 против Бразилии (1:0) было перенесено на полчаса.

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