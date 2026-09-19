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Курские новости

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Явка на выборах в Курской области превысила 40%

Явка на выборах в Курской области превысила 40%

В Курской области на парламентских выборах проголосовали более 337 тысяч человек, что составляет свыше 40% от общего числа избирателей.

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