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Татар-информ

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Казанцев, желавших купить билеты на шоу стендап-комика, обманули аферисты

Казанцев, желавших купить билеты на шоу стендап-комика, обманули аферисты

Двое молодых жителей Казани стали жертвами мошенников, отдав им более 250 тысяч рублей. Как сообщили «Татар-информу» в УМВД по городу, парни хотели приобрести билеты на выступление стендап-комика.

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